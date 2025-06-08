ABD’de haberleşme hisseleri yapay zeka rüzgarıyla yükseldi

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Yaşanan küresel çalkantılar ve ABD Başkan Donald Trump'ın tarifelerine rağmen ABD borsaları, mayıs ayında güçlü bir performans sergiliyor.



ABD'de mayıs ayında, karşılıklı gümrük vergilerine ilişkin olumlu gelişmeler, enflasyondaki yavaşlama sinyalleri ve pozitif şirket bilançolarıyla birlikte, S&P 500 endeksini oluşturan 11 ana sektör fonundan 10’u değer kazanırken, 1'i değer kaybetti.

Tüketicilerin günlük hayatta vazgeçemeyeceği ürün ve hizmetleri kapsayan temel tüketim sektörü ve kamu hizmetleri sektörü ise mayıs ayında piyasanın güvenli limanlarından olmayı sürdürerek, sabit getirili yatırım alternatifi olma rollerini korudu.

HABERLEŞME HİZMETİ SEKTÖRÜ VE YAPAY ZEKA HİSSE PERFORMANSLARINI ETKİLEDİ

ABD’de haberleşme hizmetleri sektörü teknoloji devlerinin yapay zeka hamleleri ve telekom şirketlerinin istikrarlı performansıyla öne çıktı.

Alphabet, yeni “AI Modu” ve ücretli AI abonelik paketini tanıtarak arama motorunda tanıtırken, Meta, reklam gelirlerindeki toparlanma ve yapay zeka yatırımlarıyla dikkati çekti.

Netflix, parola kısıtlamalarının abone kaybını frenlediğini bildirirken, Disney içerik portföyünü yeniden yapılandırdı.

Telekom operatörleri ise AT&T, Verizon ve T-Mobile öncülüğünde durağan ancak istikrarlı bir seyir izledi.