ABD'de mortgage faizi Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi

ABD'de ev alma sisteminin faiz oranları ve bu krediye başvuru sayısı, tüm ülke ekonomisi için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 20 Şubat'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage (konut kredisi) verilerini açıkladı.

BAŞVURULAR AZALDI

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta, önceki haftaya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 4 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,17'den yüzde 6,09'a indi.

15 YIL VADELİ MORTGAGE İÇİN FAİZ ORANI DÜŞTÜ

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,50'den yüzde 5,48'e indi.

30 YIL VADELİ MORTGAGE İÇİN FAİZ ORANI GERİLEDİ

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının geçen hafta Hazine tahvil getirilerini takip ederek gerilediğini ve 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.