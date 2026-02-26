Martı Marina & Yacht Club,  Bosphorus Boat Show 2026’da ilgi odağı oldu

Seçkin hizmet anlayışı ve mavi bayraklı plajıyla Türkiye’nin denize girilebilen ilk marinası olma ayrıcalığını taşıyan Martı Marina & Yacht Club, fuarda sunduğu ayrıcalıklı avantajlar ve “bütüncül hizmet” yaklaşımıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Türk turizminin köklü markası Martı Hotels & Marinas bünyesinde faaliyet gösteren Martı Marina & Yacht Club, denizcilik sektörünün en prestijli buluşmalarından Bosphorus Boat Show 2026 Kara Fuarı’nda yer aldı. 21-28 Şubat 2026 tarihleri arasında Yeşilköy İstanbul Expo Center’da düzenlenen organizasyonda, Hall 8-Stand B13’te deniz tutkunlarını ağırlayan tesis, Ege’nin ayrıcalıklı atmosferini İstanbul’da yaşatıyor.

Marmaris Hisarönü Orhaniye’nin büyüleyici ruhunu fuar alanına taşıyan Martı Marina & Yacht Club, hem yeni tekne sahiplerine hem de deneyimli yatçılara yönelik kapsamlı çözümlerini tanıtıyor. 2026 turizm sezonu öncesinde sunduğu avantajlı bağlama seçenekleri ve özel hizmet paketleri hakkında ziyaretçileri bilgilendiren marka; Ege’nin berrak sularıyla buluşmak ve bölgenin saklı koylarını keşfetmek isteyen deniz tutkunlarından organizasyon boyunca yoğun ilgi görüyor.

DENİZİ KARA İLE BULUŞTURAN "BÜTÜNCÜL DENEYİM"

Ege’nin en gözde yat limanları arasında yer alan Martı Marina & Yacht Club; 380 tekne bağlama kapasitesi ve 50 tona kadar olan tekneler için sunduğu bakım-onarım imkânlarıyla öne çıkıyor. Deneyimli teknik ekibiyle 7/24 kesintisiz destek sunan marina, tekne sahiplerine güvenli ve konforlu bir hizmet ayrıcalığı sağlıyor. Özellikle çevresindeki onlarca saklı koya olan kolay erişim imkânı, Martı Marina & Yacht Club’ı deniz tutkunları için benzersiz bir destinasyon haline getiriyor.

Bünyesindeki butik otel Martı Hemithea ile lüks konaklama imkânı da sunan marina, doğa ve konforu bir araya getiren bütüncül bir deneyim vadediyor. Adını Antik Yunan mitolojisinden alan Martı Hemithea; Ege ve Akdeniz esintilerini hissettiren balkon ve teraslı odaları, seçkin tasarımı ve huzur veren atmosferiyle misafirlerine deniz ve karayı buluşturan unutulmaz bir tatil yaşatıyor. Altyapısı, ayrıcalıklı hizmet anlayışı, seçkin lezzetler sunan restoranları, şık barları ve sosyal alanlarıyla Martı Marina & Yacht Club, klasik marina kavramının ötesinde bütüncül bir yaşam alanı olarak fark yaratıyor.

OYA NARİN: "MARİNACILIKTA BÜYÜK BİR POTANSİYELİMİZ VAR"

Martı Hotels & Marinas Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, fuara ilişkin değerlendirmelerinde sektörün geleceğine ve Türkiye’nin potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:

Boat Show organizasyonları, deniz tutkunlarıyla bir araya gelmek ve beklentilerini doğrudan dinlemek açısından bizim için çok kıymetli platformlar. Marinacılık, turizmde yükselen bir değer konumunda. Türkiye; eşsiz kıyıları, doğal güzellikleri ve benzersiz koylarıyla bu alanda büyük bir potansiyele sahip. Güçlü bir altyapımız var, önemli bir noktadayız; ancak sektör olarak daha gidilecek yolumuz olduğuna inanıyoruz ve bu da gelişim için önemli bir motivasyon kaynağı.

Martı Marina & Yacht Club olarak yalnızca bir bağlama alanı sağlamıyor; denizi kara ile bütünleştiren, doğal ve kültürel dokuyla uyumlu, sürdürülebilir bir yaşam alanı sunuyoruz. Fuar boyunca standımızı ziyaret eden misafirlerimize de bu ayrıcalıklı hizmet anlayışımızı aktardık. Turizm sezonunun başlamasına sayılı günler kala gördüğümüz yoğun ilgiden son derece memnunuz. Tüm tekne sahiplerini Ege’de sunduğumuz bu ayrıcalıklı deneyimin bir parçası olmaya davet ediyoruz.