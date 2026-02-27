Futbolda bahis soruşturması: Metehan Baltacı ile Mert Hakan Yandaş hakkında iddianame hazır!

Türk futbolunu sarsan bahis skandalında tutuklanan isimlerden ikisi, Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı ve Fenerbahçe'de top koşturan Mert Hakan Yandaş'tı

Baltacı ve Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 Aralık’ta gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye çıkarılan 2 futbolcu, 9 Aralık’ta ise tutuklanmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI: İKİSİNİN DE EN AZ 4 YIL HAPSİ İSTENDİ

Baltacı ve Yandaş'la ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Baltacı ve Yandaş hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SUÇLARI...

Yine iddianamede, futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından iki ismin de 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianameler, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.