CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'dan Murat Kurum'a: Minnettarız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgesi dahil olmak üzere Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarla beraber olan Bakan Kurum, parti fark etmeksizin belediyelerin de taleplerini dinliyor ve desteklerde bulunuyor.

"Türkiye'de ev sahibi olmayan kalmasın" diye peş peşe yapılan projeleri de anlatan Bakan Kurum, bugün Edirne'ydi.

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Edirne’de Mimar Sinan Spor Salonu'nda, “Ev Sahibi Türkiye” kura çekim töreni düzenlendi.

2 BİN 500 KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

2 bin 530 konutun hak sahiplerinin belirlendiği törene Çevre, Murat Kurum, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TOKİ Başkanı M. Levent Sungur, Belediye Başkanı Filiz Gencan, belediye başkanları, ilçe kaymakamları ve vatandaşlar katıldı.

"SİZLERE MİNNETTARIZ"

Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Bakan Kurum’a kente kazandırılan hizmetler için teşekkür etti.

Gencan, “Mübarek Ramazan ayında Sayın Bakanımızı şehrimizde ağırlamaktan çok büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Şehrimizde Selimiye Meydanı sokak sağlıklaştırma gibi daha birçok çalışmada birçok güzel işin gerçekleşmesine vesile oldu. Çok teşekkür ediyoruz, sizlere minnettarız.” dedi.

"BERABER NİCE GÜZEL İŞLERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Edirne’nin Osmanlı mirasına sahip bir serhat bir şehir olduğuna dikkat çeken Gencan, "O yüzden ben hep şöyle söylüyorum Sayın Bakanım; bu şehre sahip çıkmak aslında ecdat yadigarına sahip çıkmak.

Ben aynı zamanda bir Belediye Başkanı olarak bugüne kadar yapmış olduğunuz desteklerden ötürü tüm ilçe ve belde belediye başkanlarım adına da sizlere çok teşekkür ediyorum.

İnşallah bundan sonra da şehrimiz için Bakanlığımızla beraber nice güzel işleri gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.