ABD'deki işten çıkarmalar 22 yılın en yüksek ekim ayı seviyesinde

ABD'de açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, ekim ayına ilişkin raporunu yayımladı.

Yetkililer, bazı sektörlerde, pandemi sonrası istihdam patlamasının ardından düzeltme sürecine girilirken, yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması, tüketici ve kurumsal harcamaların azalması ve maliyetlerin artması, kemer sıkma ve istihdam dondurma kararlarının alınmasına neden olduğunu dile getiriyor.

İŞTER ÇIKARMALAR YÜZDE 175 ARTTI

Buna göre, ABD merkezli işverenlerin işten çıkarıldığını duyurduğu kişi sayısı ekimde, yıllık bazda yüzde 175 artışla 153 bin 74 kişiye çıktı. Bu, 2003'ten bu yana en yüksek ekim ayı rakamı olarak dikkati çekti.

Ocak-ekim döneminde de ABD'li işverenler, geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 65 artışla 1 milyon 99 bin 500 kişinin işten çıkarıldığını bildirdi.

Ekim itibarıyla işten çıkarılanların sayısı da 2020'den bu yana en yüksek 10 aylık işten çıkarma sayısı olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca bu yıl, 10 ayda duyurulan işten çıkarma sayısı, 2024 genelinde açıklanan işten çıkarmaların yüzde 44 üzerinde gerçekleşti.

PLANLANAN İŞE ALIM SAYISI DÜŞTÜ

Ekim sonu itibarıyla yılın 10 ayındaki işten çıkarmalar, teknoloji sektöründe yüzde 17 artışla 141 bin 159'a, perakende sektöründe yüzde 145 artışla 88 bin 664'e, medya sektöründe yüzde 26 yükselerek 16 bin 680'e ulaştı.

Bu yıl işten çıkarmaların başlıca nedeni Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) bağlantılı olurken, piyasa ve ekonomik koşullar, iş gücü azaltımlarında ikinci büyük neden olarak öne çıktı.

Ekim sonu itibarıyla planlanan toplam işe alım sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azalarak 488 bin 77 oldu ve 2011'den bu yana en düşük 10 aylık seviyesini gördü.