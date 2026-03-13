AB'nin 6 ekonomisi sermaye piyasalarını denetliyor

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya ve Hollanda sermaye piyasalarına karşı ortak karar aldı.

"E6" olarak adlandırılan grubun maliye bakanları, 10 yılı aşkın süredir bekleyen "Tasarruf ve Yatırım Birliği" projesine ivme kazandırmak için merkezi denetim modeline tam destek verdi.

Avrupa sermaye piyasalarının tek merkezden denetlenmesi konusunda, Almanya'nın uzun süredir devam eden vetosunu geri çekmesiyle birlikte "E6" grubunun vardığı uzlaşı dikkati çekti.

"DÖNÜM NOKTASI" BENZETMESİ

Berlin yönetiminin bu stratejik tutum değişikliği, yıllardır süren diplomatik tıkanıklığın aşılmasında kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

DENETİM YETKİSİNİN, AVRUPA MENKUL KIYMETLER VE PİYASALAR KURUMUNA DEVREDİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Yeni mutabakat kapsamında, borsalar, takas kurumları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi kritik finansal aktörlerin denetim yetkisinin Paris merkezli Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumuna (ESMA) devredilmesi öngörülüyor. Daha önce ulusal yetki devrine mesafeli duran Almanya'nın bu tavır değişikliği, projenin hayata geçirilme olasılığını ciddi şekilde güçlendirdi.

Finans sektörünün ekonomide baskın rol oynadığı İrlanda ve Lüksemburg gibi küçük üye devletler ise kontrolün Brüksel'e devredilmesi konusunda temkinli duruşlarını sürdürüyor. Bu ülkelerin, dev ekonomilerin blok oluşturarak kendi çıkarlarını ikincil plana itmesinden endişe duyduğu belirtilirken, İrlanda’nın bu konudaki rahatsızlığını diplomatik kanallar üzerinden şimdiden paylaştığı bildiriliyor.

AVRUPA FİNANS PİYASALARINI DAHA REKABETÇİ HALE GETİRMEK HEDEFLENİYOR

E6 maliye bakanlarının sunduğu teklif, denetim reformunun yanı sıra Avrupa finans piyasalarını daha rekabetçi hale getirmeyi hedefleyen bir dizi yapısal adımı da kapsıyor. Bu çerçevede, finansal likiditeyi artırmak amacıyla menkul kıymetleştirme (securitization) piyasasının canlandırılması, dijital avro hazırlıkları kapsamında sanal banknot çalışmalarının başlatılması ve şirket kuruluş süreçlerini kolaylaştıracak AB genelinde geçerli bir "tek durak noktası" oluşturulması öngörülüyor.

Paket ayrıca, borsa işlemlerinde veri şeffaflığının artırılmasını ve karmaşık finansal kuralların modernize edilerek sadeleştirilmesini de içeriyor.

6 ÜLKE AB'NİN SERMAYE PİYASASININ YÜZDE 95'İNE SAHİP

AB sermaye piyasalarının yaklaşık yüzde 95'ini temsil eden bu 6 ülke, 2026 yılının ortasına kadar ortak bir hükümet pozisyonuna ulaşmayı hedefliyor.

Teklifin yasalaşması için üye ülkelerin yüzde 55'ini ve toplam nüfusun yüzde 65'ini temsil eden "nitelikli çoğunluk" onayı şart koşuluyor. Bu eşiğin aşılamaması durumunda ise alternatif bir yol haritası olarak, en az 9 üye ülkenin katılımıyla "güçlendirilmiş işbirliği" yöntemine başvurulması ve hedeflerin bu çerçevede hayata geçirilmesi planlanıyor.