Haftanın son iş gününde altın fiyatları sınırlı düşüşünü sürdürdü

Altın fiyatları, küresel belirsizlikler ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle hafif bir düşüş yaşıyor. Yatırımcılar, güvenli liman arayışında dolar endeksinin artışını takip ediyor. Ancak Brent petrolün hala yüksek seviyelerde olması altının düşüşünü sınırlıyor.
Küresel piyasalar, Orta Doğu'da çatışmaların sona ereceğine yönelik kayda değer bir gelişme olmaması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle negatif seyrediyor.
Yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebin artmasıyla dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 99,9 seviyesinde seyrediyor.
Brent petrolün varili yüzde 1 azalışla 98,1 dolara gerilemesine karşın hala yüksek seviyelerde bulunması piyasalarda satış baskısına neden olmaya devam ediyor.
Altının onsu ise 5 bin 93 dolarda.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 7 bin 237 lira
Çeyrek altın: 12 bin 272 lira
Cumhuriyet altını: 49 bin 983 lira
Tam altın: 49 bin 55 lira
Yarım altın: 24 bin 525 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 44,2006 lira
Euro: 50,8902 lira
Sterlin: 58,7519 lira