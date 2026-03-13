Haftanın son iş gününde altın fiyatları sınırlı düşüşünü sürdürdü

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da çatışmaların sona ereceğine yönelik kayda değer bir gelişme olmaması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle negatif seyrediyor.

Yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebin artmasıyla dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 99,9 seviyesinde seyrediyor.

Brent petrolün varili yüzde 1 azalışla 98,1 dolara gerilemesine karşın hala yüksek seviyelerde bulunması piyasalarda satış baskısına neden olmaya devam ediyor.

Altının onsu ise 5 bin 93 dolarda.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 237 lira

Çeyrek altın: 12 bin 272 lira

Cumhuriyet altını: 49 bin 983 lira

Tam altın: 49 bin 55 lira

Yarım altın: 24 bin 525 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 44,2006 lira

Euro: 50,8902 lira

Sterlin: 58,7519 lira