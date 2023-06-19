Açık denizde yasak ama İznik Gölü'nde av sezonu başladı Derin denizlerde balık avı yasak. Ancak iş sularda av sezonu başlangıç yaptı.

AA İç sularda av sezonunun başlaması ile birlikte İznik Gölü'nde av sezonu balık bolluğuyla başladı. İç sularda av yasağı sonrası başlayan yeni sezonda İznik Gölü'nde balık bolluğu yaşanıyor. Sazan ve levkit Bursa'nın İznik ilçesinden tekneleriyle göle açılan balıkçılar, suya bıraktıkları ağlarıyla yüzlerce kilogram sazan ve levkit avladı. Küçük boydaki balıklar tekrar Balıkçılar, kıyıda topladıkları ağın içinde satışına izin verilen büyüklükte olan balıkları kasalara doldurdu, diğerlerini göle geri bıraktı. Tutulan balıklar ilçedeki balıkçılarda satılıyor İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Sergülen Kahriman, arkadaşlarıyla avladıkları balıkları ilçedeki balık pazarında sattıklarını söyledi.