Açık denizde yasak ama İznik Gölü'nde av sezonu başladı
AA

İç sularda av sezonunun başlaması ile birlikte İznik Gölü'nde av sezonu bolluğuyla başladı.

İç sularda av yasağı sonrası başlayan yeni sezonda İznik Gölü'nde balık bolluğu yaşanıyor.

Sazan ve levkit

Bursa'nın İznik ilçesinden tekneleriyle göle açılan balıkçılar, suya bıraktıkları ağlarıyla yüzlerce kilogram sazan ve levkit avladı.

Küçük boydaki balıklar tekrar

Balıkçılar, kıyıda topladıkları ağın içinde satışına izin verilen büyüklükte olan balıkları kasalara doldurdu, diğerlerini göle geri bıraktı.

Açık denizde yasak ama İznik Gölü'nde av sezonu başladı

Tutulan balıklar ilçedeki balıkçılarda satılıyor

İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Sergülen Kahriman, arkadaşlarıyla avladıkları balıkları ilçedeki balık pazarında sattıklarını söyledi.