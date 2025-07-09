Afyon ve Kayseri'de yumurta fiyatlarına zam

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de yumurta fiyatlarında artış yaşandı.

Afyon Başmakçı’da tüm ürünlerde 10 kuruşluk zam yapıldı.

70 KURUŞA KADAR ZAM GELDİ

Kayseri’de fiyat artışları 40 ile 70 kuruş arasında değişti.

Afyon’da duble yumurta tanesi toptan 3,90 TL’ye yükseldi.

Sektör temsilcileri, fiyat artışını artan talebe bağladı.

DUBLE YUMURTA 3,75 TL OLDU

Afyon’da duble yumurtanın tanesi toptan 3,90 TL’ye yükseldi. Kayseri’de ise en fazla zam, yeni ana ve yarka yumurtada gerçekleşti.

Son iki haftadır düşüş trendinde olan duble yumurtanın fiyatı 40 kuruş artarak 3,75 TL’ye çıktı.

TOPTAN YUMURTA FİYATLARI

Kayseri’de toptan yumurta fiyatları şöyle şekillendi:

Duble yumurta: 3,35 TL'den 3,75 TL'ye yükseldi.

Eski anaç tavuk yumurtası: 3,25 TL'den 3,65 TL'ye çıktı.

Yeni ana: 2,80 TL'den 3,50 TL'ye yükseldi.

Yarka: 2,40 TL'den 3,10 TL'ye çıktı.

Piliç: 2,95 TL'den 3,45 TL'ye yükseldi.

Kılavuz yumurta: 1,65 TL'den 2,05 TL'ye çıktı.