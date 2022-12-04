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    Ağrı'da denetim sonucu 5 market mühürlendi

    Ağrı'da denetim sonucu 5 market mühürlendi

    Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetim sonucu 5 market mühürlendi.
    • 04.12.2022 - 02:13
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    Son zamanlarda zincir marketlere yönelik tüketicilerin yoğun eleştirileri sonrası, ilgili kurumlarca denetimler sıklaştırıldı.

    Ağrı Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği belirtildi.

    Şartlara uygun olmayan 5 market mühürlendi

    AA'nın haberine göre; Marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği anlatılan açıklamada, "Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

    Ağrı da denetim sonucu 5 market mühürlendi #1

    Ağrı da denetim sonucu 5 market mühürlendi #2

    Ağrı da denetim sonucu 5 market mühürlendi #3


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