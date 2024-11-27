İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ile ilgili olarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

Bakan Göktaş, 2025 yılı bütçesinde sadece Kadının Güçlenmesi Programı'na ayrılan miktarın yaklaşık 6 milyar lira olduğunu belirtti. Kadınlar için bütçede ayrılan toplam tutarın ise 206 milyar 19 milyon 243 bin lira olduğunu aktardı.

Bu anlamda, aslında Bakanlığın bütçesinin yüzde 50,6’sı kadınlar için ayırdığı belirtildi.

2025 YILI BÜTÇE TEKLİFİ: 407,1 MİLYAR TL

Mahinur Özdemir Göktaş, bütçe sunumunda; “Kadına yönelik şiddeti, topyekûn mücadele etmemiz gereken hayati bir mesele olarak görüyoruz. 2023 yılında 1,51 olan doğurganlık hızımız, nüfusun kendini yenileme oranının çok altında seyrediyor. 6 bin 17 çifte evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Ayrıca 5 bin genç çiftin kredi ödemelerini gerçekleştirdik. Çocuklar Güvende Programı ile 55 bin 67 sosyal hizmet müdahalesi yapıldı 2025 yılı bütçe teklifi 407 milyar 10 milyon 627 bin Türk Lirasıdır." açıklamalarında bulundu.

“5 BİN GENÇ ÇİFTİN KREDİ ÖDEMELERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Aile ve Gençlik Fonu hakkında da konuşan Bakan Göktaş, “Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projemizi pilot olarak deprem bölgesini önceleyerek başlattık. Projenin uygulama alanını, doğurganlık oranları en düşük olan Zonguldak, Karabük ve Bartın'ın yanı sıra Osmaniye'yi de dahil ederek genişlettik. Proje kapsamında 6 bin 17 çifte evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Ayrıca 5 bin genç çiftin kredi ödemelerini gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde projemizin uygulama alanını genişleterek daha fazla çiftimizin bu imkandan faydalanmasını sağlayacağız.” dedi.

“2025 YILINDA KADINLAR İÇİN BÜTÇEMİZDE AYRILAN TUTAR 206,1 MİLYAR TL”

Kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda güçlenmelerini sağlayan birçok ilke imza attıklarını söyleyen Göktaş, şöyle konuştu:

2025 yılı bütçemizde sadece Kadının Güçlenmesi Programı'na ayırdığımız miktar yaklaşık 6 milyar liradır. Evde bakım ücreti, SED ödemeleri, doğum yardımları, eşi vefat eden, engelli ve 65 yaş üstü kadınlara verilen destekler, ADEM ve SODAM projeleri ve genel sağlık sigortası primleriyle birlikte 2025 yılında kadınlar için bütçemizde ayrılan toplam tutar 206 milyar 19 milyon 243 bin liradır. Bu anlamda aslında Bakanlığımız bütçesinin yüzde 50,6'sını, yani yarısından fazlasını kadınlar için ayırdığımızı özellikle ifade etmek istiyorum.

BÜTÇENİN DAĞILIMI

Bakanlığın 2025 yılı için talep ettiği bütçe hakkında konuşan Göktaş, “2023 yılı kesin hesaba ilişkin bütçemizin yüzde 99,6'sına tekabül eden 212 milyar 382 milyon liralık ödeneği kullandık. 2025 yılı bütçe teklifi ise 407 milyar 10 milyon 627 bin Türk lirasıdır. Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine; personel giderlerine 53 milyar 280 milyon, sosyal güvenlik prim giderlerine 8 milyar 825 milyon, mal ve hizmet alım giderlerine 20 milyar 1 milyon, cari transfer giderlerine 319 milyar 632 milyon, sermaye giderlerine 5 milyar 259 milyon, sermaye transferlerine ise 10 milyon 300 bin Türk lirası bütçe tahsis edilmektedir. ‘Biz büyük bir aileyiz' inancıyla ülkemizin dört bir yanında fedakarca emek veren çalışma arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.