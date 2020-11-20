Akkuyu'nun üçüncü ünitesinde temel ilkbaharda atılacak

Rosatom Birinci Genel Müdür Yardımcısı Komarov, Akkuyu NGS ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kiril Komarov, Soçi kentinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu NGS'de üçüncü güç ünitesinin inşaatı için gerekli lisansın alındığını anımsattı.

ÜÇÜNCÜ ÜNİTENİN İNŞAATI İÇİN TARİH VERDİ

Komarov, santralin üçüncü güç ünitesinde temel atma işlemine ilişkin bilgi verdi.

Daha önce santralin inşaatı için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Komarov, "Akkuyu NGS'de üçüncü güç ünitesinde temel atma işlemini gelecek yıl ilkbahar döneminde gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kiril Komarov

DÖRDÜNCÜ ÜNİTENİN LİSANSI 2021'DE ALINACAK

Santralde dördüncü ünite için gerekli evrakları ise mayıs ayında teslim ettiklerini belirten Komarov, "Bu almamız gereken son lisans olacak. Genelde lisansı almak için 1 yıl beklememiz gerekiyor. Dördüncü ünite için lisansı 2021'in sonbaharı gibi almayı bekliyoruz." diye konuştu.

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