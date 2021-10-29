Alman ekonomisinin büyümesi yavaşladı

Alman ekonomisinin büyümesi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik artış ile beklentilerin altında kaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,8 büyüdü.

Destatis, Alman ekonomisindeki toparlanmanın yaz aylarında da devam ettiğini belirterek, üçüncü çeyrekteki büyümenin büyük ölçüde koronavirüs salgını kısıtlamaların hafifletilmesinin özel tüketimi artırmasından kaynaklandığını vurguladı.

ARA ÜRÜNLER İÇİN DEVAM EDEN MALZEME SIKINTISI BEKLENTİLERİ DÜŞÜRDÜ

Alman sanayisindeki önemli ara ürünler için devam eden malzeme sıkıntısı nedeniyle, Alman ekonomisine ilişkin beklentiler son zamanlarda olumsuzlaşmıştı.

Almanya’da ekonomik büyümenin en önemli göstergesi olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ekimde 97,7 puana gerileyerek düşüşünü art arda 4'üncü aya taşırken, tedarik darboğazlarının Alman ekonomisini zorlu bir sonbahar dönemiyle karşı karşıya bıraktığı belirtilmişti.

“ALMAN EKONOMİSİ BÜYÜYOR AMA YETERİNCE GÜÇLÜ DEĞİL”

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi büyüyor ama yeterince güçlü değil, tedarik zincirdeki kesintiler ve yüksek enerji fiyatları, Alman ekonomisinin kriz öncesi seviyelere dönmesini geciktirecek.” ifadesini kullandı.