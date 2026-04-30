Almanya ekonomisi beklentileri aşan bir büyüme gösterdi

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, olumlu gelen verilere rağmen, ekonominin durgunluğa ve reform felcine sürüklenmemesi için bir 'sıfırlanmaya' ihtiyaç olduğunu belirtti.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da açıklanan tüm ekonomik veriler, yakından takip ediliyor.

Bugün Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ilk çeyreğe ilişkin GSYH öncü verilerini açıkladı.

ILK ÇEYREKTE YÜZDE 0,3 BÜYÜME KAYDEDİLDİ

Almanya'da gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı küresel şoka rağmen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 artış kaydederek yıla beklenenden daha güçlü bir başlangıç yaptı.

Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüdü. Piyasa beklentisi olan yüzde 0,2'nin üzerinde gerçekleşen bu büyümede, hane halkı tüketimi ve kamu harcamalarındaki artış etkili oldu.

GEÇEN YIL SON ÇEYREK VERİSİ REVİZE EDİLDİ

Destatis'ten yapılan açıklamada, öncü bulguların ihracatta da artışa işaret ettiği belirtildi. Öte yandan, 2025 yılının son çeyreğine ilişkin büyüme verisi yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye aşağı yönlü revize edildi.

RİSKLER DEVAM EDİYOR

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan savaş ve küresel ticaret hatlarındaki aksamalar, Alman ekonomisinin orta vadeli görünümü üzerinde ciddi riskler oluşturmaya devam ediyor. Düşünce kuruluşları, yıl başında yüzde 1’in üzerinde öngörülen 2026 büyüme tahminlerini, Orta Doğu kaynaklı enerji arz güvenliği endişeleri nedeniyle yüzde 0,6 seviyesine indirdi.

“ŞAŞIRTICI BÜYÜME”

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, büyüme verisine ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'nın büyüme performansını "şaşırtıcı ve etkileyici" olarak nitelendirdi.