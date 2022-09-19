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    Almanya'da artan maliyetler, konut inşaatını zora soktu

    Ülkede yapılan araştırma, koşulların inşaat sektörü için son aylarda keskin bir şekilde kötüleştiğini gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 14:58
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    Almanya'da artan maliyetler, konut inşaatını zora soktu

    Almanya'da malzeme sorunu, yüksek enerji fiyatları ve pahalı krediler, inşaat şirketlerinin projelerinde duraksamaya yol açıyor.

    Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), nisan ayından bu yana dikkat çekici sayıda projenin iptal edildiğine dikkati çekti.

    İnşaat maliyetleri artıyor

    Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin aktardığına göre, Ifo araştırmacısı Felix Leiss, "İnşaat maliyetleri, artan finansman faiz oranları ve sınırlı finansman seçenekleri, potansiyel inşaatçıların hesaplamaları üzerinde ağır bir yük oluşturuyor." dedi.

    Birkaç ay öncesine kadar, konut inşaatının seyrinin hâlâ büyümeye yönelik olduğu ve şirketlerin sipariş defterlerinin dolu olduğu belirtildi.

    Alman inşaat şirketlerinin endişesi

    Bununla birlikte Leiss, "Fakat gelecekteki gelişmeler açısından korku yayılıyor." diye ekledi.

    Haberde, "Pek çok şirket, iş dünyasında gerilemeden korkuyor: Beklenti göstergesi eksi 48,3 puana düşerek anketin başladığı 1991 yılından bu yana en düşük seviyeyi işaret ediyor." tespiti yapıldı.

    "Sektör iflastan korkuyor"

    Ağustos ayında Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki şirketlerin yüzde 36,4'ünün teslimat sorunlarından şikayet ettiği, temmuzda bu oranın yüzde 45,6 olduğu kaydedildi.

    Öte yandan, "Enerji krizi nedeniyle, sektör daha fazla iflastan bile korkuyor." ifadesi kullanıldı.

    Almanya da artan maliyetler, konut inşaatını zora soktu #1


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