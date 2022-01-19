Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesine çıktı

Almanya'da aralık ayında enflasyon yüzde 5,3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine yerleşti.

Avrupa ülkelerinin özellikle koronavirüs salgınının körüklediği enerji fiyatları ile enflasyonu tırmandı.

Avrupa'nın ekonomik devi Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı.

ENFLASYON 1993'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Enflasyon, yıllık bazda ise ortalama yüzde 3,1'e çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin 2021'in aralık ayı ve yıllık nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak ülkede 1992'den (yüzde 5,8) bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

ENERJİ FİYATLARI YILLIK 18,3 ARTTI

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6 ve hizmetlerde yüzde 3,1 oldu.

Almanya'da AB uyumlu TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 5,7 yükseldi.

ALMANYA'DA ENFLASYON, YÜZDE 2 HEDEFİNİN ÜSTÜNDE KALDI

Öte yandan, Almanya'da enflasyon, geçen yıl Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok üstünde kalarak ortalama yüzde 3,1 düzeyinde gerçekleşti.

Destatis nihai verilerine göre, Almanya'da yıllık TÜFE, geçen yıl 2020'ye kıyasla 2,6 puan artarak ortalama yüzde 3,1'e yükseldi. Bu da 1993 yılından (yüzde 4,5) bu yana en yüksek yıllık enflasyon olarak kayıtlara geçti.

"BAZ ETKİSİ"

Destatis Başkanı Georg Thiel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl enflasyonda yaşanan keskin yükselişte, 2020'de petrol fiyatlarındaki düşüşün baz etkisinin olduğunu belirterek, "Geçici baz etkilerine ek olarak, koronavirüs krizinde tedarik dar boğazları ve ekonomik toparlanma yolunda belirgin fiyat artışlarının da etkisi var. Bunlar kısmen TÜFE'ye yansıyor." ifadelerini kullandı.