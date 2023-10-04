Almanya'da köpek vergisi! Belediyeler rekor gelir elde etti Almanya'da belediyelerin hayvan sahiplerinden tahsil ettiği köpek vergisi gelirleri, 2022'de yüzde 3,3 artışla 414 milyon euroya ulaşarak rekor kırdı.

AA

Almanya'da evlerinde köpek besleyenlerin ödediği bir vergi var.

Almanya'da belediyelerin belirlediği köpek vergisi, her yıl alınıyor.

Ülkede vergi beyannamesi vermeyen veya vergi ödemeyen köpek sahipleri cezalandırılabiliyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede belediyeler, geçen yıl köpek sahiplerinden 414 milyon euro vergi topladı.

Almanya'da belediyelerin köpek vergisi gelirleri, 2022'de yüzde 3,3 artışla rekor kırdı.

Son 10 yılda köpek vergisinden yüzde 44 artış

Almanya'da köpek vergisinden elde edilen gelir, son 10 yılda önceki 10 yıla göre yüzde 44 artış kaydetti. 2012'de belediyeler 288 milyon avro köpek vergisi toplamıştı.

Salgında köpek sahiplenme oranı arttı

Destatis açıklamasında, özellikle koronavirüs salgını sırasında daha fazla kişinin köpek sahibi olduğu belirtildi.

Ödenen vergi köpek sayısı ve ırkına göre değişiyor

Açıklamada, birçok belediyede, köpek sahiplerinin ödemek zorunda olduğu miktarın aynı zamanda evdeki köpek sayısına veya köpek ırkına da bağlı olduğu belirtilerek, şu açıklamayı yaptı:

Bu açıdan yüksek vergi gelirleri, bu dört ayaklı evcil hayvanların sayısının da arttığı anlamına gelmiyor.

Verginin dışında maliyeti de var

"Dört ayaklı bir arkadaşa" sahip olmanın aynı zamanda vergi ödemelerinin ötesinde bir maliyet getirdiği kaydedilen açıklamada, köpek ve kedi maması fiyatlarının 2022'de ortalama yüzde 11,8 arttığı bildirildi.

Almanya'da enflasyon geçen yıl yüzde 6,9 olarak kayıtlara geçerken, ülkede evcil hayvan sahipleri, Ağustos 2023'te köpek ve kedi maması için bir yıl öncesine göre ortalama yüzde 15,9 daha fazla ödemek zorunda kaldı. Veteriner hizmetleri de geçen yıla göre yüzde 27,2 arttı.

Vergiyi belediyeler belirliyor

Köpek vergisinin yıllık miktarı ve yapısı, ilgili belediye tarafından belirleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)