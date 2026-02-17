Almanya’nın yıllık enflasyonu yüzde 2,1’e çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, Avrupa'da enflasyonu görülmemiş seviyelere yükseltti.

Alınan tedbirlerle düşürülen enflasyon oranları hedeflenen seviyelere gerilemişken yaşanan jeopolitik sorunlar, yeni artışlara neden olmaya başladı.

Almanya'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE), gıda ve hizmet kalemlerindeki artışın etkisiyle ocak ayında, yıllık bazda yüzde 2,1 seviyesine çıktı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ocak ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Aralık 2025’te yüzde 1,8 olan yıllık enflasyon, ocak ayında yüzde 2,1’e yükseldi. Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,1 artış kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE ocakta aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 2,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşti.

GIDA VE HİZMET FİYATLARI ANA BELİRLEYİCİ OLDU

Destatis Başkanı Ruth Brand, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yılın başında genel tüketici fiyatlarındaki artışın ivme kazandığına dikkati çekerek, "Özellikle gıda fiyatları ocak ayında önceki aylara kıyasla daha belirgin bir artış gösterdi. Eylül-Aralık 2025 döneminde gıda fiyatlarındaki artış genel enflasyonun altında seyretmişti. Ayrıca hizmet fiyatlarındaki yükseliş ocak ayında da enflasyonu yukarı çekmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Verilere göre, ocak ayında gıda fiyatları yıllık yüzde 2,1, hizmet fiyatları yüzde 3,2 artış göstererek enflasyonun temel belirleyicileri olmayı sürdürdü.

Gıda kalemleri arasında, yumurta yüzde 12,5, meyve yüzde 6,1, et ve et ürünleri ise yüzde 4,9’luk artışla öne çıktı. Hizmetler tarafında ise ulaşım yüzde 2,2, sağlık yüzde 1,9 ve kiralar yüzde 2,1 yükseldi.

Öte yandan, enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 1,7 gerilerken elektrik fiyatlarındaki düşüş yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Enerji ve gıda hariç tutularak hesaplanan "çekirdek enflasyon" ise ocakta yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.