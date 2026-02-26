Alparslan Bayraktar: TPAO'nun 1 milyar dolarlık sukuk ihracı başarıyla tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladığını bildirdi.

Bu, bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk işlem oldu.

TPAO, kamu kurumları arasında bu işlemi gerçekleştiren ilk şirket olurken, başarıyla tamamlanan ilk sukuk ihraç süreci, TPAO'nun uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirmesi ve sonraki finansman süreçlerine gösterge niteliği taşıması açısından oldukça kritik bir öneme sahip bulunuyor.

"EN BÜYÜK ŞİRKET KAYNAKLI SUKUK İHRACI"

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TPAO'nun söz konusu başarısına ilişkin şunları kaydetti:

TPAO'nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Başlangıç hedefinin tam 7,3 katı yani 5,5 milyar dolarlık talep gören bu tarihi işlem, hem ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti. Avrupa'dan Körfez'e, Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada tam 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, Türkiye'nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin göstergesidir.

YOĞUN TALEP GELDİ

Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanıp gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da perçinlemiştir. Milli enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz.

SUKUK İHRACATINDAKİ AKTÖRLER

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sukuk ihracı, Kuveyt Türk Yatırım'ın finansal danışmanlığında, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank'ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank, Warba Bank ise işlemde Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager - JLM) olarak yer aldı.



