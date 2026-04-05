Altın, 2008 finans krizinden bu yana en büyük düşüşünü yaşadı

Altının ons fiyatı, mart ayında yüzde 11,3 düştü.

Bu, 2008 küresel finans krizine denk gelen ve Ekim 2018'den bu yana görülen en büyük düşüş oldu.

Yatırımcılar, ABD dolarının yükselen güvenli liman özelliğine yöneldi.

Altın, 2026 yılına güçlü bir ivmeyle başladı, ancak Orta Doğu'daki gerilimlerin tetiklediği karmaşık dinamikler nedeniyle Mart ayında yüzde 11,3 oranında değer kaybetti ve 2008 küresel finans krizinden bu yana en keskin aylık düşüşünü kaydetti.

Ortadoğu çatışmasının ilk ayı geride kalmışken, jeopolitik risklerin tetiklediği enerji fiyatlarındaki artışlar enflasyon baskısını körüklemeye devam ediyor ve Fed'in potansiyel şahin kararlarına ilişkin endişeleri artırıyor.

ABD dolarının güçlenmesi, tahvil getirilerinin yükselmesi ve likidite ihtiyacı, altının geçen ay en sert aylık düşüşünü yaşamasına neden oldu.

ONS ALTIN

Orta Doğu'daki artan gerilimler, küresel enflasyon risklerini ve likidite ihtiyaçlarını körüklemeye devam ederken, altın ons başına 4 bin 99,52 dolara gerileyerek Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Yüksek petrol fiyatları nedeniyle yükselen tahvil getirileri, potansiyel olarak yoğunlaşacak enflasyon baskıları, Fed'in bu yıl faiz indirimlerini durduracağına dair beklentiler ve güvenli liman olarak ABD dolarına olan artan talep, altının düşüşüne katkıda bulundu.

Finans piyasaları, Fed'in bu yıl faiz oranlarını sabit tutmasını genel olarak bekliyor olsa da, bazı yetkililerin güvercinvari sinyaller göndermesine rağmen, faiz indirim olasılığı büyük ölçüde ortadan kalktı.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN SATIŞI DA ONS BAŞINA ALTIN FİYATINDAKİ DÜŞÜŞE KATKIDA BULUNDU.

Altın, yıla Ocak ayında yüzde 12,42'lik artışla, Kasım 2009'dan bu yana en iyi aylık performansını sergileyerek ve Şubat ayında yüzde 8,9'luk artışla, 53 yıl sonra ilk kez yedi aylık bir yükseliş serisi yakalayarak, oldukça hızlı bir başlangıç yaptı.

GÜMÜŞ

Gümüş, Ocak ayında yüzde 17,2 ve Şubat ayında yüzde 12,6 artışla ons başına 121,7 dolarla rekor seviyeye ulaşmış, ancak Mart ayında yüzde 19,9 düşüşle 75,1 dolara gerilemişti.

EMTİA STRATEJİSİ GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Saxo Capital'in emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, güçlü makroekonomik güçlerin bir araya gelmesiyle altının değer kaybettiğini ve yatırımcıların dolara yönelmesiyle altının geleneksel güvenli liman özelliğinin geçici olarak zayıfladığını söyledi.

Hansen, düşüşün başlıca nedenleri arasında faiz oranlarına ilişkin beklentilerin önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması, yükselen enerji fiyatlarının enflasyon korkularını körüklemesi ve ABD'deki tahvil getirilerinin yükselmesinin yer aldığını belirtti.

Tahvil getirilerinin yükselmesi, altın gibi getiri sağlamayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak yatırımcıları ellerindeki varlıkları satmaya ve daha güvenli olan seçeneğe yönelmeye teşvik eder.

Hansen, küresel büyüme endişeleri ve güvenli liman talebi nedeniyle ABD dolarının güçlenmesinin, bu dönemlerde para birimini yukarı çektiğini ve bu durumun, dolar dışındaki para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirdiğini söyledi.

Mevcut durumun, talebi ezici bir krizden ziyade arz kaynaklı bir enflasyon sorunu olduğunu ve sistemik krizlerde altının finansal istikrarsızlığa karşı bir korunma aracı olarak değer kazanmasının aksine, mevcut krizin yaygın bir borç azaltımına yol açtığını belirtti.

Sözlerine ek olarak, altın bu tür çalkantılı zamanlarda güvenli liman varlığı olmaktan ziyade daha çok likidite kaynağı gibi davranır, bu nedenle yatırımcılar diğer alanlardaki kayıpları telafi etmek için pozisyonlarını azaltırlar.