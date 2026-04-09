İnşaat maliyetleri yılda yüzde 25,72 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni paylaştı.

İnşaat maliyet endeksi 2026 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,51 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,33 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,73 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,12 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 25,72, AYLIK YÜZDE 1,25 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,89 arttı, işçilik endeksi yüzde 28,74 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 25,72, AYLIK YÜZDE 2,36 YÜKSELDİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,11 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,03 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,24 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,46 arttı.