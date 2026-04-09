Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında ateşkesin bozulabileceğine yönelik tedirginliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verilerine çevrildi.

ATEŞKESİN İHLAL EDİLDİĞİ HABERLERİ PİYASADAKİ COŞKUYU TÖRPÜLEDİ

Dün Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik tarafların geçici ateşkes açıklamasının ardından İran tarafından gelen ateşkes ihlali haberleri, küresel risk iştahının törpülenmesine neden oluyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, İran’da Siri ve Lavan adalarına yapılan saldırıların ateşkesi ihlal anlamına geldiğini belirterek, “İran’ın sunduğu 10 şarttan birisi de Lübnan’da ateşkesin sağlanmasıdır. İran her türlü saldırıya karşılık verecektir.” dedi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, PCE Fiyat Endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

15.30 ABD, şubat ayı kişisel gelirler ve harcamalar

15.30 ABD, şubat ayı PCE Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

17.00 ABD, şubat ayı toptan eşya stokları