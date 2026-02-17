Altın fiyatları düşmeye devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ons altın haftanın ikinci gününde güne 4 bin 888 dolardan başladı.

Buna karşın yurt içinde gram altın ise 6 bin 875 lira ve çeyrek altın fiyatı ise 11 bin 675 liraya geriledi.

Altının onsu ABD ve Asya piyasalarının tatil olmasından kaynaklı düşük likidite ortamının ve güçlü doların etkisiyle dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında işlem görüyor.

ABD'de piyasalar, dün Başkanlar Günü tatili dolayısıyla kapalıydı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 875 lira

Çeyrek altın: 11 bin 675 lira

Cumhuriyet altını: 47 bin 593 lira

Tam altın: 46 bin 720 lira

Yarım altın: 23 bin 360 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,7467 lira

Euro: 51,8518 lira

Sterlin: 59,5521 lira

GÜMÜŞ

Gümüşün gramı -2,94 düşüşle 104,5311 liraya gerilerken, ons gümüş de 76,50900 dolardan işlem görüyor.

PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 düşüşle 67,9 dolarda seyrediyor.

BORSA REKOR TAZELEDİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 yükselişle 14.339,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.433,15 puana taşıdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalarak 15.978,00 puandan tamamladı.