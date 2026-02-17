Altın fiyatları düşmeye devam ediyor

- Altın fiyatları, ABD'nin ılımlı enflasyon verisi ve piyasaların tatilde olması sebebiyle düşmeye devam ediyor.
- Ons altın düşük likidite ve güçlü dolar nedeniyle yüzde 0,1 gerileyerek işlem görüyor.
- Borsa İstanbul ise BIST 100 endeksiyle tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
Ons altın haftanın ikinci gününde güne 4 bin 888 dolardan başladı.
Buna karşın yurt içinde gram altın ise 6 bin 875 lira ve çeyrek altın fiyatı ise 11 bin 675 liraya geriledi.
Altının onsu ABD ve Asya piyasalarının tatil olmasından kaynaklı düşük likidite ortamının ve güçlü doların etkisiyle dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında işlem görüyor.
ABD'de piyasalar, dün Başkanlar Günü tatili dolayısıyla kapalıydı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 875 lira
Çeyrek altın: 11 bin 675 lira
Cumhuriyet altını: 47 bin 593 lira
Tam altın: 46 bin 720 lira
Yarım altın: 23 bin 360 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,7467 lira
Euro: 51,8518 lira
Sterlin: 59,5521 lira
GÜMÜŞ
Gümüşün gramı -2,94 düşüşle 104,5311 liraya gerilerken, ons gümüş de 76,50900 dolardan işlem görüyor.
PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 düşüşle 67,9 dolarda seyrediyor.
BORSA REKOR TAZELEDİ
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 yükselişle 14.339,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.433,15 puana taşıdı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalarak 15.978,00 puandan tamamladı.