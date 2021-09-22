Altın fiyatları, Fed'in faiz kararı öncesinde hafif yükseldi

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.777,68 dolara çıkarken, ABD altın vadelileri 1.778 dolar seviyesinde yatay seyretti, Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 800 lira oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısı sonrasında açıklanacak kararlar ışığında, altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 arttı.

"BU AY AŞAĞI YÖNLÜ TREND DEVAM EDECEK"

DailyFX forex uzmanı Ilya Spivak, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlama konusunda resmi bir işaret vermemesi halinde altının kısa vadede destek bulabileceğini fakat aşağı yönlü trendin bu ay devam edebileceğini belirtti.

GÜMÜŞÜN ONS FİYATI ARTTI

Gümüşün ons fiyatı yüzde 1,4 artışla 22,78 dolara yükseldi.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,7 artışla 493,80 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 800 LİRA

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 275 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 493,80 liradan işlem gördü.

DÜN VE BUGÜN İTİBARIYLA KAPANIŞ FİYATLARI

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: