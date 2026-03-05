Altın fiyatları toparlanmaya başladı

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından kaynaklı jeopolitik riskler devam ederken bu durum yatırımcıların temkinli davranmasını sağlıyor.

Altının onsu jeopolitik gerilimlerden aldığı destekle dün yüzde 0,8 yükselişle 5 bin 135 dolardan günü tamamlarken, yeni işlem gününde yüzde 0,9 primle 5 bin 179 dolardan işlem görüyor.

Altının gramı 7 bin 283 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 12 bin 351 liradan, Cumhuriyet altını ise 50 bin 326 lira satılıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 283 lira

Çeyrek altın: 12 bin 351 lira

Cumhuriyet altını: 50 bin 326 lira

Tam altın: 49 bin 399 lira

Yarım altın: 24 bin 699 lira

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,3 düşüşle 98,8 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde 0,2 yükselişle 98,9 seviyesinde bulunuyor.

BRENT PETROL

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş, 6. işlem gününe taşındı.

Brent petrol, dün günü yüzde 0,5 yükselişle 80,7 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde yükselişine devam eden Brent petrol, şu sıralarda yüzde 2,2 yükselişle 82,6 dolardan işlem görüyor.

BORSA, GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün 13.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,08 değer kazanarak 12.843,19 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,58 artışla 15.307,00 puandan işlem gördü.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, dünü 43,9560'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,0003'ten işlem görüyor.

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 44,0003 lira

Euro: 51,1877 lira

Sterlin: 58,8526 lira