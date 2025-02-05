Altın fiyatları zirveye yakın! 5 Şubat'ta gram ve çeyrek altın fiyatları

AA

Jeopolitik gerginlikler ve para politikasındaki belirsizlikler, altının değerini "güvenli liman" statüsüne bağlı olarak artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üç ülkeye getireceği tarife artışı ve buna yönelik çeşitli ülkelerden yapılan açıklamalar gündemi etkiliyor.

Altının ons fiyatı, yeni işlem gününde 2 bin 860,57 doları görerek rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda dün indiği seviyeden tekrar yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 859 dolardan işlem görüyor.

Gram altın da 3 bin 305 lirayla rekor kırdıktan sonra şimdi 3 bin 303 lirada seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI

Haftanın üçüncü gününde İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 3 bin 303 lira

Çeyrek altın: 5 bin 600 lira

Cumhuriyet altını: 22 bin 816 lira

Tam altın: 22 bin 402 lira

Yarım altın: 11 bin 199 lira