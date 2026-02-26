Abone ol: Google News

Altın fiyatlarındaki artış devam ediyor

Yayınlama:
Haber Merkezi

Altın piyasasında hareketli günler! Gram altın 7 bin 335 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın 12 bin 437 liraya ulaştı. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmayı takip ederek yatırım stratejilerini belirliyor.

Altın fiyatları, gösterdiği hareketlilik nedeniyle sorgulanmaya devam ediyor.

Gram altın, şubat ayında en fazla 7 bin 370 liraya tırmanmıştı, bugün ise 7 bin 335 lirayla zirveye yakın seyrediyor.

Ons altın, şubat ayında 5 bin 399 liraya kadar çıkmıştı bugün ise 5 bin 200 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 335 lira

Çeyrek altın: 12 bin 437 lira

Cumhuriyet altını: 50 bin 671 lira

Tam altın: 49 bin 701 lira

Yarım altın: 24 bin 850 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,8945 lira

Euro: 52,0132 lira

Sterlin: 59,4919 lira

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

