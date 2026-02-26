Altın fiyatlarındaki artış devam ediyor

Altın piyasasında hareketli günler! Gram altın 7 bin 335 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın 12 bin 437 liraya ulaştı. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmayı takip ederek yatırım stratejilerini belirliyor.
Altın fiyatları, gösterdiği hareketlilik nedeniyle sorgulanmaya devam ediyor.
Gram altın, şubat ayında en fazla 7 bin 370 liraya tırmanmıştı, bugün ise 7 bin 335 lirayla zirveye yakın seyrediyor.
Ons altın, şubat ayında 5 bin 399 liraya kadar çıkmıştı bugün ise 5 bin 200 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 7 bin 335 lira
Çeyrek altın: 12 bin 437 lira
Cumhuriyet altını: 50 bin 671 lira
Tam altın: 49 bin 701 lira
Yarım altın: 24 bin 850 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,8945 lira
Euro: 52,0132 lira
Sterlin: 59,4919 lira
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi