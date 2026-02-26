Altın fiyatlarındaki artış devam ediyor

Altın fiyatları, gösterdiği hareketlilik nedeniyle sorgulanmaya devam ediyor.

Gram altın, şubat ayında en fazla 7 bin 370 liraya tırmanmıştı, bugün ise 7 bin 335 lirayla zirveye yakın seyrediyor.

Ons altın, şubat ayında 5 bin 399 liraya kadar çıkmıştı bugün ise 5 bin 200 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 335 lira

Çeyrek altın: 12 bin 437 lira

Cumhuriyet altını: 50 bin 671 lira

Tam altın: 49 bin 701 lira

Yarım altın: 24 bin 850 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,8945 lira

Euro: 52,0132 lira

Sterlin: 59,4919 lira