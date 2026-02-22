Altın fiyatlarındaki artış, kuyumcularda kartla yapılan alışverişleri ikiye katladı

Türkiye genelinde kartlı alışverişler artmaya devam ederken, özellikle kuyumcularda yapılan alışverişin miktarında da önemli artış kaydedildi.

Altın fiyatlarındaki yükseliş, kartlı harcamalara yansıdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) banka ve kredi kartı istatistiklerine göre kuyumcularda kartla yapılan harcamalar iki katına çıktı.

OCAK AYINDA AYLIK REKOR

Verilere göre, kuyumcularda kartla yapılan harcamalar, 2026 Ocak’ta 69 milyar 142 milyon TL ile aylık rekor kırdı.

ORTALAMA İŞLEM TUTARINDA YILLIK YÜZDE 100 ARTIŞ

Ortalama işlem tutarı, 2025 Ocak’taki 15 bin 158 TL’den 2026 Ocak’ta 29 bin 667 TL’ye çıkarak yıllık bazda yüzde 100’ün üzerinde arttı.

ŞUBATTA DA DURUM BENZER

TCMB’nin Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 13 Şubat ile biten haftayı kapsayan verilere göre kuyumcularda kartlı harcama tutarı, ay ortasında ocak ayını yakaladı.