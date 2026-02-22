Vodafone mağazalarına Ramazan bereketi geldi

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, çok sevilen ve tercih edilen sadakat platformu Hediye Çarkı’nda önemli bir yeniliğe imza attı. Her ay Yanımda uygulaması üzerinden 10 milyondan fazla müşteri tarafından çevrilen Hediye Çarkı, Ramazan bereketiyle, ilk defa Vodafone mağazalarında kullanıma açıldı. Ramazan ayına özel olarak tüm bireysel müşterilere 19 Şubat-22 Mart tarihleri arasında Vodafone mağazalarındaki Hediye Çarkı çevirimlerinde en az 10 GB olacak şekilde garanti GB hediyesi sunulacak.

Ramazan ayındaki ihtiyaçlarına çözüm olabilecek uygun fiyatlı ek paketlerden de yararlanabilecek olan Vodafone müşterileri, Ramazan ayından sonra ise Vodafone mağazalarında Yanımda’daki haftalık çevirme haklarına ek olarak sürpriz hediyelerle her ay artı 1 çevirme hakkına sahip olmaya devam edecek.

“MÜŞTERİLERİN RAMAZAN SEVİNCİNİ ARTIRMAYI HEDEFLEDİK”

Müşterilerinin Ramazan sevincini artırmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Ramazan; birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir ay. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da müşterilerimizin yanındayız. Çok sevilen ve tercih edilen uygulamamız Hediye Çarkı’nı Ramazan bereketiyle birlikte Vodafone mağazalarına da taşıdık. Müşterilerimiz, mağazalarımızda ayda bir kez Hediye Çarkı’nı çevirerek, hediyeler kazanmaya devam edebilecek, aynı zamanda artı 1 çevirme hakkına sahip olmaya devam edecek. Ramazan ayına özel olarak tüm bireysel müşterilerimize Vodafone mağazalarındaki Hediye Çarkı çevirimlerinde en az 10 GB olacak şekilde garanti GB hediyesi vereceğiz. Ayrıca bu kampanyayla, müşterilerimizin Ramazan’da da yakınlarıyla kolayca iletişim kurmalarını hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz.”

RAMAZAN’A ÖZEL İNTERNET FIRSATLARI

Vodafone mağazalarındaki Hediye Çarkı platformu ile müşterilerin 10 GB, 15 GB, 20 GB garanti internet kazanma şansı olacak. Vodafone’un Ramazan ayına özel sunduğu garanti 10 GB hediyesi 3 gün, 15 GB hediyesi 2 gün ve 20 GB hediyesi 1 gün geçerli olacak. Vodafone’un Ramazan’a özel tasarladığı ek paketler ise aylık 10 GB internet içeriği ve 139 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak.

Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden erişilen Hediye Çarkı platformu, sürpriz hediyelerle Ramazan’da da kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ramazan’a özel olarak Vodafone FLEX ile cihaz ve aksesuar alımlarında indirimlerden Vodafone Pay’den nakit iadeye kadar birçok sürpriz, Yanımda uygulamasındaki Hediye Çarkı’nda müşterileri bekliyor.