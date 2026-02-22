İstanbul AFSİAD'dan Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'na teşekkür

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İçişleri Bakan Yardımcılığına atandı.

Şehrin ekonomik potansiyelini daha da ileriye taşıyacak adımları ile tanınan Yiğitbaşı'na, İstanbul Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İSTANBUL AFSİAD) tarafından tebrik ve teşekkür edildi.

Kübra Güran Yiğitbaşı'nın, Afyonkarahisar Valiliği döneminde kentin sanayi ve tarım vizyonunu küresel ölçekte projelerle güçlendirmesinin ardından İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanması, iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.

"AFYONKARAHİSAR İÇİN GURUR VESİLESİ"

İSTANBUL AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, yayımladığı mesajda, görev süresi boyunca şehre kazandırılan ve toplam hacmi 500 milyon doları aşan yatırım hamlesine dikkat çekerek atamanın, Afyonkarahisar için gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Çelik, Yiğitbaşı'nın görev süresince üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinde belirgin bir artış sağlandığını belirterek özellikle organize sanayi ve modern tarım yatırımlarının, kentin ekonomik çehresini dönüştürdüğünü vurguladı.

EKONOMİDE STRATEJİK DÖNÜŞÜM VE YATIRIM SÜRECİ

Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı'nın görev döneminde temelleri atılan ve önemli aşamalar kaydedilen projelerin Afyonkarahisar'ın uzun vadeli kalkınma perspektifinde belirleyici rol oynadığını kaydederek bu projelerle ilgili bilgi verdi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK JEOTERMAL SERA ÜSSÜ PROJESİ

Avrupa'nın en büyük jeotermal sera üssü projesine değinen Çelik, "Afyonkarahisar Çay-Çobanlar-Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, genişleme alanlarıyla birlikte tamamlandığında Türkiye ve Avrupa'nın en büyük jeotermal OTB'si olması hedefleniyor. Yaklaşık 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülen yatırımın, bölge ekonomisine önemli katkı sunması bekleniyor." dedi.

Çelik, 100. Yıl Makine ve Karma İhtisas OSB'nin şehrin sanayi altyapısını güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, yüksek katma değerli üretim kapasitesiyle kentin üretim merkezlerinden biri haline gelmesi planlandığını anlattı.

TIBBİ KENEVİR OTB PROJESİ

Tıbbi Kenevir OTB Projesi'nin Türkiye'de ve dünyada ilk olma özelliği taşıdığını, bu sayede Afyonkarahisar'ın sağlık ve ticaret alanında yeni bir uzmanlaşma alanı oluşturduğunu dile getiren Çelik, Sinanpaşa Yeşil OSB projesinin ise ilçenin ekonomik potansiyelini harekete geçirmeyi hedeflediğini söyledi.

Çelik, "Bu projelerle birlikte, modern tarım ve ihtisaslaşmış sanayi odaklı yatırımlar Afyonkarahisar'ın ihracat potansiyelini artırdı ve kentin rekabet gücünü yükseltti." diye konuştu.

"ŞEHRİMİZE KALICI BİR EKONOMİK MİRAS BIRAKILDI"

İSTANBUL AFSİAD Başkanı Çelik, İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Kübra Güran Yiğitbaşı'nın görev süresi boyunca Afyonkarahisar'ın kalkınma hedeflerine yön veren bir yönetim anlayışı ortaya koyduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Jeotermal yatırımlardan ihtisas organize sanayi projelerine kadar atılan adımlar, Afyonkarahisar'ın ekonomik kapasitesini güçlendirmiştir. Devam eden ve tamamlanan projelerle istihdam alanları genişlemiş, üretim altyapısı sağlamlaşmıştır. İş dünyası olarak katkıları için teşekkür ediyoruz. Yiğitbaşı'nın İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanması, Afyonkarahisar açısından önemli bir gelişme. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kentte başlatılan projelerin uzun vadeli etkileri sürecek ve Afyonkarahisar'ın üretim ve yatırım odağı korunacak.