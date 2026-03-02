Binlerce kişi Beyrut'tan ayrılıyor

İsrail’in tahliye emri verdiği binlerce kişi, başkent Beyrut'ta göç etmeye başladı.
İsrail, 28 Şubat'ta İran'a saldırdı.
Aynı gün açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, savaşın içerisinde olduklarını söyledi.
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, Beyrut'a ise göç dalgası başladı.
BÖLGE SAKİNLERİNİ EVLERİNİ TERK EDİYOR
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'ndeki 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunmasıyla bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı.
YOĞUN TRAFİK OLUŞTU
Tehdidin ardından binlerce kişi, Lübnan'ın güney vilayetlerinden başkent Beyrut’a doğru yola çıktı.
Güney bölgelerden gelen araç konvoyları nedeniyle yollarda yoğun trafik oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)