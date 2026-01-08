Altının gramı 6 bin 136 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı güne düşüşle başlayarak 6 bin 136 liraya geriledi. Çeyrek altın 10 bin 391 liradan alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 41 bin 406 lira ile rekora koşuyor.

Çeyrek altın 10 bin 391 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 406 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dünkü düşüşe devam ederek 4 bin 432 dolardan işlem görüyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 6 bin 165 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 6 bin 136 lira seviyesinde bulunuyor. ONS FİYATI 4 BİN 432 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 391 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 406 liradan satılıyor. Dün altının ons fiyatı yüzde 0,9 azalışla 4 bin 452 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 432 dolardan işlem görüyor. Ekonomi Haberleri 2025 Darphane altın basım verileri

