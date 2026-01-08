Altının gramı 6 bin 136 liradan işlem görüyor

- Altının gram fiyatı güne düşüşle 6 bin 136 lirayla başladı.
- Çeyrek altın 10 bin 391 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 406 liradan satılıyor.
- Altının ons fiyatı dünkü düşüşe devam ederek 4 bin 432 dolardan işlem görüyor.
Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 6 bin 165 liradan tamamladı.
Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 6 bin 136 lira seviyesinde bulunuyor.
ONS FİYATI 4 BİN 432 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR
Dün altının ons fiyatı yüzde 0,9 azalışla 4 bin 452 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 432 dolardan işlem görüyor.