Altının gramı 6 bin 136 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı güne düşüşle başlayarak 6 bin 136 liraya geriledi. Çeyrek altın 10 bin 391 liradan alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 41 bin 406 lira ile rekora koşuyor.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 11:02
  • Altının gram fiyatı güne düşüşle 6 bin 136 lirayla başladı.
  • Çeyrek altın 10 bin 391 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 406 liradan satılıyor.
  • Altının ons fiyatı dünkü düşüşe devam ederek 4 bin 432 dolardan işlem görüyor.

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 6 bin 165 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 6 bin 136 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS FİYATI 4 BİN 432 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 391 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 406 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı yüzde 0,9 azalışla 4 bin 452 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 432 dolardan işlem görüyor.

