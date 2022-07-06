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Ankara'da ekmek zamlandı
Ankara'da fırıncılar ekmeğe zam kararı alırken, 200 gram ekmek 3 liradan 4 liraya yükseldi.
- Haber Merkezi
- 06.07.2022 - 08:28
- Güncelleme : 06.07.2022 - 08:38
Ankara'da fırıncılar, artan maliyetler gerekçe gösteredrek ekmeğe zam kararı aldı.
200 gram ekmek 4 lira
200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı.
Ata ekmeği 8 lira olurken, kepek Ekmek ise 6,50 liraya yükseldi.
Bugünden itibaren geçerli
Başkentte ekmeğe yapılan zamların bugünden geçerli olacağı öğrenildi.
Ankara Fırıncılar Odası'nın yayınladığı yeni fiyat listesi: