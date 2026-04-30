Antalya turizminde Almanya pazarı yüzde 22 arttı

Bugün açıklanan ilk üç aylık turizm verilerine göre, Türkiye'yi en fazla Alman vatandaşları tercih etti.

Antalya'nın yılın başından bu yana ağırladığı 1 milyon 535 bini aşkın turistin 278 bininin de Almanların oluşturduğu açıkladı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'da Alman, İngiliz ve Rus turistlerle kış döneminde de turizm hareketliliğinin devam ettiğini söyledi.

ANTALYA'YA GELEN ALMANLARIN TURİSTLERİN PAYI YÜZDE 22 ARTIŞ GÖSTERDİ

Kentin yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 250 bin olan turist sayısının 23 Nisan itibarıyla 1 milyon 535 bini aştığını belirten Saatçioğlu, "Geçen yılın aynı dönemine göre Almanlarda yüzde 22'lik bir artış görüyoruz. Bizim için sevindirici." dedi.

228 BİN'DEN 278 BİNE

Saatçioğlu, Antalya'da geçen yılın ilk 3 ayında Almanya'dan 228 bin misafiri konuk ettiklerini, bu yıl ise sayının 278 bini aştığını bildirdi.

SON DAKİKA REZERVASYONLAR BEKLENİYOR

Dünyada yaşanan gerilimler ve savaşların rezervasyonları etkilediğine işaret eden Saatçioğlu, "Dünyada bir belirsizlik var. İnsanlar da buna göre net planlama yapamıyor. İleriye dönük rezervasyonlar bundan etkileniyor. Son dakika rezervasyonlar olacak diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

ŞEHRİN TOPLAM TURİST HEDEFİ: 17 MİLYON

Bir yandan rezervasyonlar iptal edilirken bir yandan da yakın dönem için rezervasyon yapıldığını dile getiren Saatçioğlu, Antalya'da yıl geneli için 17 milyon rakamının önemli olduğunu ve bu rakama ulaşılacağına inandıklarını söyledi.

Hakan Saatçioğlu, şu ana kadar gelen misafirlerin ülkeden memnun şekilde ayrıldıklarını ve yaptıkları paylaşımlarla Türkiye'ye gelmeyi planlayan turistler için iyi bir referans oluşturduklarını kaydetti.