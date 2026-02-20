Arjantin'de Çalışma Reformu yasa tasarısı krizi: Tansiyon artıyor

Arjantin'de binlerce kişi çalışma reformu yasa tasarısını protesto etti.

Bu protestolar, ülkede neredeyse hayatın durmasına neden oldu.

Arjantin’de sendikaların çağrısıyla genel grev düzenlendi.

Meydanlara çıkan binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin çalışma reformu yasa tasarısına tepki gösterdi.

Başkent Buenos Aires’te Ulusal Kongre binası önünde bir araya gelen protestocular, çalışma reformu tasarısının Temsilciler Meclisi’nde ele alınması sırasında güvenlik güçleriyle arbede yaşadı.

Arjantin Genel İşçi Konfederasyonu’nun (CGT) organize ettiği 24 saatlik genel grev, ülke genelinde ulaştırma, bankacılık ve kamu hizmetlerini durdurma noktasına getirdi.

EYLEMCİLER GÖZALTINA ALINDI

Çıkan olaylarda 8 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Parlamento çevresindeki güvenlik bariyerlerini aşmaya çalışan göstericilere polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu.

Bazı eylemcilerin metal çitlerin arkasında bulunan polis kordonuna şişe ve taş attığı görüldü.

Senato tarafından onaylanan çalışma reformu yasa tasarısının Temsilciler Meclisi’ndeki görüşmelerinin halen sürdüğü bildirildi.

400 UÇUŞ İPTAL OLDU

Öte yandan, Arjantin Havayolları Odası verilerine göre, havayolu şirketleri yaklaşık 400 uçuşu iptal etti ve bu durumdan 64 bini aşkın yolcu etkilendi.

Arjantin'de 12 Şubat'ta çalışma reformu yasa tasarısının Senato'da görüşülmesi esnasında çıkan olaylarda 12 polis yaralanmış ve 71 gösterici gözaltına alınmıştı.

ÇALIŞMA REFORMU TEZMİNATLARI AZALTIYOR

Tasarıda öne çıkan başlıca düzenlemeler arasında işten çıkarma tazminatlarının finansmanı için İş Gücü Destek Fonu (FAL) kurulması, tazminat hesaplama esasının daraltılması, fazla mesai ücretlerinde değişiklik yapılması ve grev hakkına sınırlamalar getirilmesi yer alıyor.

Hükümet ise reformun iş gücü piyasasını daha esnek hale getireceğini, kayıt dışılığı azaltacağını ve yeni istihdam yaratılmasını teşvik edeceğini savunuyor.

Arjantin'de yürürlükte bulunan mevcut iş yasası 1974 yılına dayanırken, son yıllarda bu yasayı reforme etmeye yönelik her girişim güçlü bir toplumsal direnişle karşılaştı.

300 BİN KAYITLI İSTİHDAM KAYBOLDU

Yerel basına göre, Milei’nin Aralık 2023’te göreve başlamasından bu yana uyguladığı ekonomiyi dışa açma ve devleti küçültme politikası, yaklaşık 300 bin kayıtlı istihdamın kaybedilmesine neden oldu.

ETKİLENEN SEKTÖRLER

Bu durumun özellikle inşaat, sanayi ve bölgesel ekonomiler üzerinde olumsuz bir etkiye yol açtığı iddia ediliyor.