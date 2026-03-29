Türkiye’nin doğalgaz depoları yüzde 71 doluluk oranına ulaştı

Ukrayna-Rusya savaşı ve bir aydan fazladır süren İran-İsrail-ABD savaşının ekonomik etkileri giderek daha artarken, Türkiye'nin özellikle enerji alanında olası krizlere yönelik uzun süredik devam ettirdiği politikaları sürüyor.

Türkiye, kış sezonunun ardından doğalgaz depolarındaki kısmi boşalmayı hızlıca dolduruyor.

Tuz Gölü ve Silivri yer altı depolama tesisleri, özellikle talebin arttığı günlerde arz-talep dengesinin korunmasına katkı sağlıyor.

Bakanlığa göre, geliştirilmiş LNG altyapısı ve çeşitlendirilmiş kaynaklar sayesinde kış döneminde depolara aşırı yük binmeden enerji ihtiyacı karşılanırken, mevcut doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde bulunuyor.

SİLİVRİ VE TUZ GÖLÜ KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, Avrupa’nın denizlerdeki en büyük depolama tesisi unvanına sahip ve mevcutta 4,6 milyar metreküp kapasiteye sahip. Tesisin kapasitesi 2028 yılında 6 milyar metreküpe çıkarılacak.

Tuz Gölü Depolama Tesisi ise şu anda 1,7 milyar metreküplük kapasiteye sahip. Hedeflenen kapasite 2032’de 8,5 milyar metreküp olacak.

AKAN BAYRAKTAR: "DEPOLARIMIZ BOŞ KALMAYACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, depoların kış sonrası doğal olarak azaldığını, yaz aylarında yeniden doldurulduğunu belirterek şunları söyledi:

LNG alım kapasitemizi artırarak depolarımızın boş kalmasını önledik. Depolarımız şu an yüzde 71 dolulukta. Dünyadaki jeopolitik gerilimleri ve arz krizlerini yakından takip ediyor, olası şokların etkilerini en aza indirmek için depoları tam kapasite doldurma çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bakan, ayrıca Silivri ve Tuz Gölü’ndeki toplam depolama kapasitesini 6,3 milyar metreküpe çıkardıklarını ve yatırımların devam edeceğini vurguladı:

"2028 yılında, tükettiğimiz doğalgazın en az yüzde 20’sini depolayabileceğiz."