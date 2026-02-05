Asi Nehri, 14,3 milyar liralık yatırımla güçlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından Hatay'da bulunan Asi Nehri'nde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İbrahim Yumaklı, Hatay'da Asi Nehri'ni 14 milyar 350 milyon liralık yatırımla daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşturduklarını aktardı.

"TAŞKIN RİSKİ AZALDI"

Hatay'da Asi Nehri'ne yapılan yatırımı aktaran İbrahim Yumaklı, "8 bin 170 metrelik çift taraflı ıslah çalışması ile taşkın riski azaltılıyor, kent merkezinde güvenli, kontrollü ve estetik bir nehir yapısı oluşturuluyor. Hatay'ın yarınlarına güven ve değer katacak bu önemli projenin hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.