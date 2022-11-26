Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
314.576
-0.11%
BTXN Coin
5.80
0.69%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Asya piyasaları koronavirüs salgınının etkisinden kurtulamadı

    Çin, dünyanın en önemli ekonomisi olarak ortaya çıkarken aynı zamanda koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamaları da fiyatlamaya devam ediyor.
    • 26.11.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 18:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Asya piyasaları koronavirüs salgınının etkisinden kurtulamadı

    Küresel piyasalarda Asya tarafında Çin'de artan koronavirüs vakaları gündemin odağına yerleşse de Çin Merkez Bankası (PBoC) ve hükümetin destekleyici adımlara devam edebileceği beklentisi pay piyasalarındaki satış baskısını hafifleten etkenler olarak dikkati çekti.

    Sıkı tedbirler devam ediyor

    Çin'de artan koronavirüs vakaları, salgının tekrar kontrolden çıkabileceğine yönelik endişeleri artırsa da alınan sıkı tedbirlerin devam etmesi ve ekonomik aktiviteyi destekleyici adımlar, salgının piyasalara etkisinin sınırlı kalmasını sağlıyor.

    Japonya'da enflasyon arttı

    Öte yandan Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yıllık yüzde 3,8 ve Çekirdek TÜFE de yüzde 3,6 artarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

    Asya

    Çin borsaları dalgalı seyrediyor

    AA'nın haberine göre, konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.


    Sevgilisiyle dudak dudağa poz!
    Medya

    Sevgilisiyle dudak dudağa poz!

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    'Seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez'
    İç Haber

    'Seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez'

    Görüş Bildir