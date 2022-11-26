Asya piyasaları koronavirüs salgınının etkisinden kurtulamadı

Çin, dünyanın en önemli ekonomisi olarak ortaya çıkarken aynı zamanda koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamaları da fiyatlamaya devam ediyor.

Küresel piyasalarda Asya tarafında Çin'de artan koronavirüs vakaları gündemin odağına yerleşse de Çin Merkez Bankası (PBoC) ve hükümetin destekleyici adımlara devam edebileceği beklentisi pay piyasalarındaki satış baskısını hafifleten etkenler olarak dikkati çekti.

Sıkı tedbirler devam ediyor

Çin'de artan koronavirüs vakaları, salgının tekrar kontrolden çıkabileceğine yönelik endişeleri artırsa da alınan sıkı tedbirlerin devam etmesi ve ekonomik aktiviteyi destekleyici adımlar, salgının piyasalara etkisinin sınırlı kalmasını sağlıyor.

Japonya'da enflasyon arttı

Öte yandan Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yıllık yüzde 3,8 ve Çekirdek TÜFE de yüzde 3,6 artarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Çin borsaları dalgalı seyrediyor

AA'nın haberine göre, konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.