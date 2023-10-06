Atıl araziler üretime kazandırıldı! Muş'ta 200 milyon lira gelir sağlandı Türkiye'deki atıl araziler tarıma kazandırılarak, bulunduğu bölgedeki istihdama ve gelir seviyesinin artmasına vesile oluyor.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında atıl arziler tarımla buluşuyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, TAKE Projesi kapsamında 4 yıldır atıl durumda bulunan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla çiftçilere desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2020'de 123 bin, 2021'de 91 bin, 2022'de 20 bin ve 2023 yılında ise 43 bin olmak üzere 4 yılda 277 bin dekar alan için buğday, arpa, kuru fasulye, nohut ve ayçiçeği tohumu yüzde 75 hibe desteği verildi, atıl durumdaki 80 bin dekar arazide üretim yapılması sağlandı.

Fasulye, nohut, arpa, buğday gibi ürünlerin ekiminin yapıldığı 80 bin dekarda elde edilen yaklaşık 34 bin ton üründen 200 milyon lira gelir sağlandı.

Muş'a 200 milyon lira gelir

Muş'ta üretime kazandırılan atıl durumdaki 80 bin dekar alandan da bugüne kadar toplamda 200 milyon lira gelir elde edildiği duyuruldu.

"Üretime 1 milyar liralık katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Vali Avni Çakır, TAKE Projesi'nin Muş genelinde büyük bir başarıyla uygulandığını söyleyerek, şöyle konuştu:

Üreticilerimize, bölgemizde üretimi yoğun yapılan fasulye, nohut, arpa, buğday ve ayçiçeği tohumları yüzde 75 hibeyle dağıtıldı. Bu sayede 80 bin dekar alan tarıma kazandırıldı. Proje devam ediyor. Önümüzdeki süreçte kazanım artarak devam edecek. Muş Ovası Türkiye'nin en önemli üçüncü ovası. Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarının tamamlanması ve sulama ile ilgili çalışmaların başlaması bölgede çok ciddi bir heyecan uyandırdı. İlimizde tarımsal faaliyetler her geçen gün artarak devam ediyor.

"Hasatlarda yüksek verim bekliyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise projenin tarım arazilerinin etkinleştirilmesi için çok faydalı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

Uygun projeler geliştirerek Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne sunuyoruz. Bu proje genelde ilimizde hububat, baklagil, yağlı bitkiler, yem bitkileri üzerine projeler geliştirdik. Şu ana kadar hayata geçirilen proje bedeli 23 milyon 800 bin liradır. 4 yıl içinde çiftçilerimize yüzde 75 hibe ile dağıtıldı. 5 bin 650 ton hububat, baklagil, yağlı ve yem bitkisi tohumu çiftçilerimizle paylaşıldı. 2023'te projelerimize devam edildi. Buğday ve arpanın hasadı yapıldı. Bu yıl nohut, kuru fasulye ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Hasatlarda yüksek verim bekliyoruz.

"45 dönüm atıl araziyi değerlendirdim"

TAKE Projesi'nden destek alan çiftçilerden İsmet Çaldır da şunları söyledi:

Atıl durumda arazimiz vardı. Fasulye tohumu desteği aldık. 40 dönümlük fasulye ve 5 dönümlük karabuğday tohumu aldık. Kuru fasulye ve karabuğday ektim. Şimdi hasadı bekliyoruz. Bereketli bir yıl olduğunu tahmin ediyorum. Fasulyeler güzel verim verdi. Devlete bu konuda teşekkür ederim. Fasulyeleri devletin verdiği yüzde 75 hibeyle ektik. Destek olmasaydı tarlayı ekemezdik. Karabuğdayı ikinci alternatif ürün olarak denedik. Bu yıl hasat iyi olursa ikinci ürün olarak karabuğdayı da değerlendireceğiz. 45 dönüm atıl araziyi değerlendirdim.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)