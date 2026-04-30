Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası, üç temel faiz oranını değiştirmeden bıraktı ve Orta Doğu'daki savaşının enflasyona yönelik yukarı yönlü riskleri ve ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü riskleri artırdığı konusunda uyardı.

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak mevduat faiz oranının, ana refinansman faiz oranının ve marjinal kredi faiz oranının sırasıyla yüzde 2, yüzde 2,15 ve yüzde 2,40 seviyelerinde kalacağını açıkladı.

Banka ayrıca, enerji şokunun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artıracağı ve görünümü olumsuz etkileyeceği öngörüyor.

ENFLASYONA YÖNELİK YUKARI YÖNLÜ RİSKLER

Bankadan yapılan açıklamada, "Gelen bilgiler genel olarak Yönetim Kurulu'nun enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmesiyle tutarlı olsa da, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ve büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler yoğunlaştı." denildi.

ENFLASYONDA YÜZDE 2 HEDEFİ

Yönetim Kurulu, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlama konusundaki kararlılığını yineledi.

Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatlarında keskin bir artışa yol açarak enflasyonu yükselttiğini ve güven ile ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, "Savaş ne kadar uzun sürerse ve enerji fiyatları ne kadar uzun süre yüksek kalırsa, enflasyon ve ekonomi üzerindeki olası etki de o kadar güçlü olur." denildi.