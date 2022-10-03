Avrupa'da en ucuz doğalgaz ve elektrik kullanımı sıralaması

Avrupa'da en ucuz doğalgaz ve elektrik kullanımı sıralaması

Avrupa'da yaşanan enerji krizinin ardından 29 ülkede doğalgaz ve elektrik fiyat araştırması yapıldı. Yapılan araştırmada Türkiye, elektrik ve doğalgazı en ucuz kullanan Avrupa ülkesi oldu.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle birçok Avrupa ülkesi, Rusya’ya karşı yaptırım kararı aldı.

Bunun üzerine Rusya da kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine karşı tepki göstermek amacıyla çareyi doğalgaz akışını durdurmakta buldu.

Gaz akışı azaldı, talep daraldı

Avrupa kıtasında kış mevsimine yönelik endişeler artarken, küresel piyasalardaki sıkışıklık beklentileri de sürüyor…

Özellikle Avrupa'da Rusya'ya karşı uygulanan ambargoya Rusların cevabı da doğalgazı kesmek oldu. Yaşanan bu durum karşısında ise Avrupa'da doğalgaz fiyatları artarken, doğalgaz fiyatlarına paralel olarak elektrikte de artışlar yaşandı.

Özellikle Avrupa ve dünyayı etkleyen bu kriz karşısında Türkiye, iki tarafla yürüttüğü diplomasi çabaları sonucu bu enerji krizinden en az etkilenen ülke oldu.

Türkiye en az ödeyen ülke konumunda

Türkiye, hem doğalgaz hem de elektrik fiyatları açısından 29 Avrupa ülkesi içerisinde iki kalemde de en az ücret ödeyen ülke oldu.

Ülkemizde 1 metreküp gazın fiyatı 4.72 TL (0.2570 euro). 1 kilovatsaat elektriğin fiyatı ise 1.45 kuruş (0.07 euro).

En yüksek gaz fiyatı Hollanda'da

29 ülkede yapılan doğazgaz incelemesinde, Avrupa ülkeleri içinde 1 metreküplük gazın fiyatının en yüksek olduğu ülke Hollanda. Hollanda'da konutlarda doğalgazın 1 metreküpü 66.59 TL'den (3.6 euro) satılıyor.

Hollanda'yı Danimarka, İsveç ve Almanya izliyor. Danimarka'da 1 metreküp gazın fiyatı 61.16 TL (3.3 euro). İsveç'te bu rakam 46.2 TL (2.5 euro). Avrupa sanayisinin kalbi konumundaki Almanya'da ise 43.32 TL (2.3 euro). Gazda en ucuz ülkeler arasında ise Sırbistan, Macaristan ve Ukrayna yer alıyor.

İngiltere'de fiyatlar bir senede yüzde 522 arttı

İngiltere'de yapılan çalışmalarda Ağustos 2021-Ağustos 2022 verilerine göre, başkent Londra'da konutlarda doğalgazın fiyatı yüzde 522 arttı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 493, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 466, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 409, İtalya'nın başkenti Roma'da yüzde 188 artış yaşandı. Ankara'da ise konutlarda doğalgazın fiyatı bir yılda TL bazında yüzde 109 arttı.

En pahalı elektriği İngiltere kullanıyor

Elektrik fiyatlarına bakıldığında ise en yüksek ücreti ödeyen ülkenin İngiltere olduğu tespit edildi. İngiltere'de 1 kiolavtsaat elektrik 11.79 TL'ye (0.64 euro) satılıyor.

İngiltere'den sonra Danimarka geliyor. Danimarka'da fiyat 10.1 TL (0.542 euro), İtalya'da 9.99 TL (0.541 euro), Hollanda'da 9.38 TL (0.544 euro), Almanya'da ise 9.31 TL (0.507 euro).