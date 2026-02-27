Aydın’da zeytine halkalı leke uyarısı

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Aydin’da hasat sezonu sona yaklaşırken, üreticilere kritik bir uyarı yapıldı. Yetkililer, zeytinde halkalı leke hastalığı riskinin en yüksek seviyeye çıktığı döneme girildiğini belirterek mücadele sürecinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yapraklarda lekelenme ve dökülmeye neden olan hastalığın, verim kaybına yol açabileceği ifade edildi.

HASADI BİTEN BAHÇELERDE İLAÇLAMA GECİKMEMELİ

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hasadı tamamlanan bahçelerde ilaçlama çalışmalarına en kısa sürede başlanması gerektiği bildirildi. Mücadele kapsamında ağaçların budanarak hava almasının sağlanması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca şu uyarılara yer verildi:

Fazla azotlu gübre kullanımından kaçınılmalı.

Hastalıklı ve lekeli yapraklar toplanarak imha edilmeli.

Resmi ilaçlama duyuruları yakından takip edilmeli.

DOĞRU ZAMAN VE DOĞRU KOŞULLAR ÖNEMLİ

Yetkililer, ilkbaharda çiçeklenme öncesinde ve sonbaharda sürgünler görülmeden hemen önce ilaçlama yapılabileceğini hatırlattı. Yağışlı ve rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması gerektiği vurgulanırken, uygulama sırasında insan ve çevre sağlığına yönelik tedbirlerin mutlaka alınması istendi.

Üreticilerin bilinçli hareket etmesinin hem ürün kalitesi hem de rekolte açısından belirleyici olacağı kaydedildi.