Aydın'dan 45 günde 83 ülkeye 70.22 milyon dolarlık incir ihracatı

Aydın inciri, 30 eylülde başlayan ihracatın ardından, dış pazarın organik ürüne yönelmesinin de etkisiyle son bir buçuk ayda 70 milyon 220 bin dolarlık gelir getirdi.

Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, 83 ülkeye yapılan ihracatı değerlendirerek, “Bir buçuk ayda 70 milyon doları aşan ihracat rakamına ulaştık. Pandemi etkisi nedeniyle korkan üretici ve tüccar bu sene incirini daha erken satacak.” dedi.

AYDIN İNCİRİ GELİR GETİRİYOR

Kırlıoğlu, 30 Eylül'de başlayan kuru incir ihracatında bu sezon son bir buçuk ayda 83 ülkeye toplamda 70 milyon 220 bin dolarlık ihracat yaparak Aydın incirinin önemli bir gelire neden olduğunu ifade etti.

"İNCİRİMİZ, 83 ÜLKEYE GİDİYOR"

Başkan Kırlıoğlu, “İncir üreticisi pandemi ile birlikte incirin ellerinde kalacağı düşüncesindeydi. Ama gelinen noktada son bir buçuk ayda 83 ülkeye toplamda 70 milyon 220 bin dolarlık ihracat yaptık. Aydın ekonomisi için çok önemli bir gelir kaynağı diye düşünüyorum. Çiftçimiz ve tüccarımız çok memnun oldu. Kutsal bir meyve olan incir başta Almanya, Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine, daha sonra da Arabistan, Uzak Doğu ülkelerine olmak üzere toplamda 83 ülkeye ihraç ediliyor.” dedi.

DIŞ PAZAR YEREL ÜRÜNLERE YOĞUN RAĞBET GÖSTERDİ

Salgın nedeniyle doğal ürünlere yönelen yurt dışı kaynaklı tüketici, Aydın'ın milli meyvesi olan ve Aydın dağlarında yetiştirilip son derece modern tesislerde işlenen kuru incir başta olmak üzere tüm yerel ürünlere yoğun rağbet gösterdi. Rağbetin artası ile birlikte ihracat rakamlarının da yükseldiği belirtildi.