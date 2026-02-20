Ayran ve kefir pazarı yıllık yüzde 10 büyüdü

Sektörün yaptığı bilgilendirmeye göre, probiyotik yoğurt, protein içeriği zenginleştirilmiş ürünler ile ayran ve kefir gibi fermente probiyotik süt ürünleri, koronavirüs pandemisi sonrası artan sağlık bilinciyle daha fazla tercih edilir oldu.

AYRAN VE KEFİR PAZARI YILLIK YAKLAŞIK YÜZDE 10 BÜYÜDÜ

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), probiyotik yoğurt, protein içeriği zenginleştirilmiş ürünler ile ayran ve kefir gibi fermente probiyotik süt ürünlerinin, artan sağlık bilinciyle yıllık yaklaşık yüzde 10 büyüdüğünü belirtti.

"SANAYİ ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ ÜRÜNLERDEN BİRİ"

Açıklamada, Türkiye'de ayranın, hem geleneksel tüketim alışkanlıklarının hem de sanayi üretiminin önemli ürünlerinden biri olmayı sürdürdüğüne işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

ASÜD verilerine göre, son yıllarda ayran ve kefirin istikrarlı bir büyüme eğilimi göstermesi dikkat çekmektedir. 2023'te 830 bin tona yükselen ayran ve kefir üretimi, 2024'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 16 artışla 960 bin tona ulaşarak önemli büyüme kaydetmiştir. 2025'te de ayran ve kefir üretimi yüzde 9'un üzerinde artarak 1 milyon 50 bin ton olarak gerçekleşmiştir.