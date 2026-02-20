Ekonomik gelişmeler artık TCMB'nin diliyle anlatılacak

Ekonomideki gelişmeleri ortaya seren istatistikleri çeşitlendiriliyor. Bu kez de bir veriyi aktaran adres değiştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Mart tarihinde yayımlanmaya başlayacak.

TCMB, hanehalkının temel ekonomik konulardaki beklentilerini ölçmek amacıyla düzenlediği "Hanehalkı Beklenti Anketi (HBA)" sonuçlarını da 24 Şubat tarihinde kamuoyu ile paylaşmaya başlayacak.

Türkiye Dış Borç İstatistikleri yayınının TCMB’ye devriyle birlikte menkul kıymet yükümlülüklerinden kaynaklanan dış borcun derlenmesinde uluslararası metodolojiye uygun olarak, menkul kıymetin ihraç edildiği ülke yerine menkul kıymeti elinde bulunduranın yerleşikliği esas alınacak.

Açıklamaya göre, yerleşiklik esasına göre derlenen Uluslararası Yatırım Pozisyonu ve Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ile Türkiye Dış Borç İstatistikleri arasında istatistiksel bütünlük sağlanmış olacak.

ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ YAYIMLANMAYACAK

TCMB tarafından yayımlanmakta olan “Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri” yayını ise, ilgili veriler Türkiye Dış Borç İstatistikleri altında sunulacağından mükerrerlik olmaması için sonlandırılacak.

Ayrıca yerleşiklik esasının Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ne tam yansıtılması çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi Birincil Gelir/Gider kaleminin bir unsuru olan menkul kıymet yükümlüklerinden doğan faiz giderlerinin derlenmesinde, kıymet bazlı hesaplama yöntemine geçilecek.

Veri kaynağında iyileştirme kaynaklı söz konusu güncelleme, 12 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak olan Ocak 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ne yansıtılacak.

HANEHALKI BEKLENTİ ANKETİ DE GELİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hanehalkının temel ekonomik konulardaki beklentilerini ölçmek amacıyla düzenlediği “Hanehalkı Beklenti Anketi (HBA)” sonuçlarını 24 Şubat 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşmaya başlayacak.

TCMB'den gelen ayrı bir açıklamaya göre anket, hanehalkının enflasyon, döviz kuru, konut fiyatları beklentilerini ve yatırım eğilimlerini daha kapsamlı analiz etmek amacıyla TCMB tarafından tasarlanarak TÜİK iş birliği ile uygulanmaya başlandı.

Anket sonuçları, TCMB internet sitesinde 24 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla “İstatistikler/Eğilim Anketleri/Hanehalkı Beklenti Anketi” başlığı altında aylık frekansta yayımlanacak.

HBA’nın yayımlanmasıyla birlikte Sektörel Enflasyon Beklentileri (SEB) yayınında 2026 yılı ocak ayından itibaren hanehalkının 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi için “Tüketici Eğilim Anketi” yerine “Hanehalkı Beklenti Anketi” verileri kullanılmaya başlanacaktır. Bu nedenle, şubat ayına ilişki