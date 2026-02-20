Yabancı ziyaretçi sayısı 2026 Ocak'ta yüzde 3,5 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2026 yılı Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,48 oranında artarak 2 milyon 246 bin 639 oldu.

OCAK AYINDA EN FAZLA YABANCI TURİST İRAN'DAN GELDİ

2026 yılı Ocak ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran yüzde 10,02'la ilk sırada yer alırken ikinci sırada Rusya oldu. İran'dan 225 bin 205, Rusya'dan ise 220 bin 160 ziyaretçi ülkeye geldi.

İlk beşte yer alan diğer ülkeler sırasıyla Bulgaristan, Almanya ve Gürcistan oldu.

İLK 5

1- İran: 225 bin 205 ziyaretçi

2- Rusya: 220 bin 160 ziyaretçi

3- Bulgaristan

4- Almanya

5- Gürcistan

