Bağdat-Erbil uzlaşısının ardından gözler Irak-Türkiye petrol hattında

Irak ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında varılan petrol anlaşması, 25 Mart 2023’te duran Kerkük-Ceyhan Boru Hattı’nın yeniden devreye alınması beklentisini artırdı.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Irak Çalışmaları Araştırmacısı Sercan Çalışkan, "Bağdat-Erbil hattında süregelen gerginliklerin yumuşaması, Türkiye üzerinden petrol ihracatını sağlayan Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'nın yeniden devreye alınması için gerekli zemini oluşturabilir." açıklamasında bulundu.

17 TEMMUZ'DA ANLAŞMAYA VARILDI

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 17 Temmuz'da toplanan Bakanlar Kurulu'nun, IKBY ile varılan yeni petrol anlaşmasını onayladığı bildirildi.

Anlaşma kapsamında IKBY hükümeti, bölgede üretilen tüm petrolün gelirlerini Irak’ın Devlet Petrol Şirketi olan SOMO'ya teslim edecek.

VARİL BAŞINA 16 DOLAR AVANS

Teslim edilen her bir varil için bölgesel hükümete 16 dolar avans ödenecek.

GÜNLÜK EN AZ 230 BİN VARİL PETROL

Açıklamada, IKBY'nin günlük en az 230 bin varil petrolü Bağdat'a teslim etmesi gerektiği belirtilirken, üretim artışına bağlı olarak ek miktarın da SOMO'ya aktarılacağı kaydedildi.

Petrol ihracatının durması halinde ise tüm petrolün, Irak Petrol Bakanlığı’na verileceği ifade edildi.

TÜRKİYE İLE İHRACAT AÇISINDAN KRİTİK EŞİK

Irak Meclisi, 2 Şubat'ta IKBY'de faaliyet gösteren uluslararası petrol şirketlerinin üretim maliyetlerini sübvanse eden bir düzenlemeyi onaylamış, taşıma maliyetini varil başına 16 dolar olarak belirlemişti.

Bu adım, Türkiye'ye ihracatın yeniden başlaması açısından kritik bir eşik olarak değerlendirilmişti.

PETROL AKIŞI 25 MART 2023'TE KESİLDİ

Son anlaşmayla birlikte, 25 Mart 2023'te kesilen petrol akışının yeniden başlamasına yönelik süreçte önemli bir ilerleme kaydedildi.