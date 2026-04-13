Bakan İbrahim Yumaklı: Anadolu küçükbaşın merkezi olacak

Türkiye'de hükümet tarafından tarım ve hayvancılığa yatırımlar devam ediyor.

Bunlardan biri de Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi...



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Program kapsamında koyun ve kuzuların buluşmasını da izleyen Yumaklı, hayvancılık politikalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

100 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VE DÜZENLİ DESTEK

Bakan Yumaklı, Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nin detaylarını paylaşarak üreticilere sağlanacak imkanları açıkladı. Buna göre projeden yararlananlara:

95 dişi, 5 erkek olmak üzere toplam 100 küçükbaş hayvan verilecek

Aylık 15 bin lira, yıllık 180 bin lira bakım ve gider desteği sağlanacak

Finansman için Ziraat Bankası üzerinden yüzde 100’e varan faiz desteği sunulacak

Başvuruların 1 Nisan itibarıyla başladığını belirten Yumaklı, sürecin 30 Nisan’da sona ereceğini ifade etti.

"ANADOLU KÜÇÜKBAŞIN MERKEZİ OLACAK"

Türkiye’nin küçükbaş hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, mevcut hayvan varlığının yüzde 11 artışla 58 milyon başa ulaştığını belirtti. Yumaklı, Anadolu’nun coğrafi yapısı ve üretim tecrübesi sayesinde bu alanda daha büyük hedeflere ulaşılacağını söyledi.

ÖNCELİK GENÇLER, KADINLAR VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ

Projede belirli gruplara pozitif ayrımcılık uygulanacağını belirten Yumaklı, gençler, kadınlar ve şehit yakınlarının başvurularda avantajlı olacağını ifade etti.

Ayrıca:

Veteriner hekimler, ziraat ve gıda mühendisleri

Aile işletmeleri

Tarımsal örgütlere üye üreticiler

ek puan alarak projeden faydalanmada öncelik kazanacak.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM HEDEFLENİYOR"

Yumaklı, hayvancılıkta verimlilik ve kaliteyi artırmayı amaçladıklarını belirterek, projeyle sürdürülebilir üretim modelinin güçlendirileceğini dile getirdi. Üç yıl boyunca uygulanacak projeyle yaklaşık 150 bin küçükbaş hayvanın üretime kazandırılması planlanıyor.

TÜRKİYE, TEDARİK GÜCÜNÜ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin hem bitkisel hem de hayvansal üretimde önemli bir kapasiteye sahip olduğunu belirterek, bu gücün artırılmasıyla uluslararası gıda tedarikinde daha etkin bir rol üstlenilebileceğini ifade etti.