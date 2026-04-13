ZF, TraXon şanzımanında 1,5 milyon üretim adedi geçti

Halihazırda üretimde olan TraXon 2, geliştirilmiş performans ve verimlilikle platformun başarısını daha da ileriye taşıyor. Elektrifikasyon çağına hazır olan TraXon 2 Hybrid ise CO2 emisyonlarını azaltmada yüksek potansiyele sahip.

ZF’nin sektör lideri modüler şanzıman sistemi TraXon, 1,5 milyonuncu ünitenin montaj hattından çıkmasıyla önemli bir üretim kilometre taşını daha geride bıraktı. 2014’teki lansmanından bu yana dünya çapında ticari araç şanzımanları için çıtayı yükselten ve ZF’nin Almanya, Çin ve Brezilya’daki fabrika ağında üretilen TraXon, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin yüksek verimli güç aktarma organlarına yönelik artan talebini karşılamaya devam ediyor.

"KÜRESEL BİR İTİBAR ELDE ETTİ"

ZF Ticari Araç Çözümleri Bölümü Şanzıman ve Hibrit Ürün Segmenti Başkan Yardımcısı Christian Feldhaus, konuyla ilgili şunları söyledi:

TraXon, şanzıman teknolojilerinde endüstride standartları belirleyen yenilikler ortaya koydu. Yüksek performansı ve verimliliği sayesinde kısa sürede tüm dünyada ağır ticari araçlar için referans niteliğinde bir şanzıman olarak küresel bir itibar elde etti. Geçen yıl piyasaya sürülen TraXon 2 ile daha hızlı vites geçişi, gelişmiş dijital entegrasyon ve iyileştirilmiş yakıt ekonomisi sunan bir şanzımanla bu mirası ileriye taşıyoruz.

ZF’nin TraXon platformunun başarısından yararlanılarak geliştirilen TraXon 2; yeni nesil mikroişlemciler, entegre güvenlik modülleri ve kapsamlı yazılım güncellemelerinin yanı sıra şirket içinde tasarlanıp üretilen güncellenmiş ECU ve vites aktüatörleriyle donatıldı. Önceki modele kıyasla yakıt ekonomisinde gelişme sağlayan TraXon 2, ağır hizmet tipi kamyon ve yolcu otobüsü uygulamalarının yanı sıra orta ve ağır hizmet tipi mobil vinçler gibi özel uygulamalar için de ideal.

Sektör elektrifikasyona doğru ilerlerken ZF, TraXon 2 Hybrid ile platformun bir sonraki nesil evrimini geliştiriyor. Sürdürülebilir ulaşımın taleplerini karşılamak üzere tasarlanan hibrit sistem; şehir içi ve yoğun trafikte tamamen elektrikle çalışarak sıfır emisyonlu sürüş menzili sağlarken, uzun yolculuklarda içten yanmalı motora geçiş yapabiliyor.